Stellantis haalt Italiaanse vlag van Poolse Fiats

Stellantis verwijdert de Italiaanse vlag van de achterbumpers van in Polen in elkaar gezette Fiat 600’s. De Italiaanse autoriteiten hebben de autofabrikant herhaaldelijk beschuldigd van misleiding over de herkomst van de in het buitenland geproduceerde auto’s.

Zondag namen de Italiaanse autoriteiten tientallen Fiat Topolino’s in beslag omdat daarop een Italiaans vlaggetje was geplakt, terwijl die auto’s in werkelijkheid in Marokko in elkaar gezet zijn.

Stellantis zei dinsdag dat de beslissing onafhankelijk werd genomen om “te opereren met volledige en absolute transparantie” als het gaat om waar de auto’s zijn gemaakt “en om misverstanden in dit verband te voorkomen”. De beslissing is onderdeel van een bredere vete tussen Rome en Fiat-moeder Stellantis. De Italiaanse overheid heeft openlijk kritiek geleverd op het maken van auto’s van historische Italiaanse merken als Fiat en Alfa Romeo in goedkopere landen.