VodafoneZiggo vindt nieuwe topman

Telecomconcern VodafoneZiggo heeft een nieuwe topman gevonden in Stephen van Rooyen. Hij was de baas van Sky in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en commercieel directeur van de Sky Group. Volgens VodafoneZiggo brengt hij meer dan twintig jaar ervaring in de media en telecom met zich mee.

Het bedrijf zocht een nieuwe directeur na het vertrek van Jeroen Hoencamp, die per 1 mei opstapte. Van Rooyen begint op 1 september aan zijn nieuwe baan. Voorlopig neemt financieel directeur Ritchy Drost de leiding waar.

Hoencamp besloot in oktober al om het bedrijf te verlaten. Na acht jaar vond hij het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Onder zijn leiding werd de integratie van Vodafone en Ziggo afgerond. In een verklaring wordt Hoencamp nu nogmaals voor zijn inspanningen bedankt.

De in Zuid-Afrika geboren Van Rooyen zegt zin te hebben in zijn nieuwe baan. “Na vele jaren in Londen te hebben gewoond kijk ik er naar uit om, samen met mijn gezin, te leven en werken in Nederland.”