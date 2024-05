Aandelenbeurs Amsterdam sluit licht lager, Heijmans stijgt hard

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een klein verlies gesloten. Beleggers op het Damrak waren in afwachting van de kwartaalcijfers van chipbedrijf Nvidia in de Verenigde Staten en de notulen van de Fed. Bouwbedrijf Heijmans bewoog sterk na de publicatie van nieuwe financiële doelstellingen.

De AEX-index sloot 0,1 procent lager op 910,52 punten. De MidKap zakte 0,7 procent en eindigde de dag op 944,89 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot ongeveer 0,6 procent.

Chipfondsen ASML, Besi en ASMI stonden in de AEX licht hoger in afwachting van de resultaten van Nvidia. Dat bedrijf is de afgelopen maanden veel meer waard geworden op de beurs in New York dankzij de hoge verwachtingen van de golf aan nieuwe AI-toepassingen, waar Nvidia belangrijke halfgeleiders voor ontwikkelt.

Heijmans won bij de kleinere fondsen bijna 8 procent aan beurswaarde. De bouwer presenteerde voorafgaand aan zijn beleggersdag nieuwe financiële doelen, die goed werden ontvangen door beleggers. Het bedrijf streeft onder meer naar een omzet van zo’n 3 miljard euro in 2027, tegen 2,1 miljard euro vorig jaar. Ook wil Heijmans meer dividend gaan uitkeren aan de aandeelhouders.

Aalberts zakte 3,7 procent. De technologisch dienstverlener kampte het afgelopen kwartaal met een gedaalde omzet bij zijn divisie voor de verduurzaming van gebouwen.

Uit de notulen van de recentste rentevergadering van de Federal Reserve komen mogelijk aanwijzingen over het moment van de eerste renteverlaging in de Verenigde Staten. Ook over de rentes in de eurozone was er nieuws. Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, zei in een interview er vertrouwen in te hebben dat de inflatie in de eurolanden onder controle is.

Een grote brand in een kantoor van de Deense farmaceut Novo Nordisk zorgde niet voor veel zorgen bij beleggers. Het aandeel eindigde in Kopenhagen 0,5 procent lager. Bij de brand op het hoofdkantorencomplex vielen geen gewonden, maar het gebouw van de Ozempic-maker is volgens de brandweer niet meer te redden.

De euro stond woensdagavond net geen 0,2 procent lager ten opzichte van de dollar en kostte 1,0837 dollar. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,3 procent in prijs tot 77,68 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 81,90 dollar per vat.