AFM: ruim 20 procent meer meldingen van oplichting begin dit jaar

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 20 procent meer meldingen en vragen ontvangen over fraude en oplichting. De toezichthouder merkt bovendien dat oplichters nieuwe manieren gebruiken om mensen geld afhandig te maken. De AFM wil Nederlanders met een website nu meer bewust maken van de werkwijze van fraudeurs en oplichters.

De AFM ontvangt meldingen via het Meldpunt Financiële Markten. Die gaan vaak over beleggingsfraude, waarbij mensen worden verleid om geld te investeren. Ook maken oplichters nepadvertenties waarin het lijkt alsof bekende Nederlanders beleggingsadvies geven. Maar volgens de AFM ontvangt het meldpunt de laatste tijd ook signalen over nieuwe werkwijzen. Het gaat dan bijvoorbeeld om fraudeurs die zich voordoen als medewerkers van de AFM en gedupeerden nogmaals oplichten.

Vanwege de stijging van het aantal signalen heeft de toezichthouder de website checkjeaanbieder.nl gelanceerd. Daar kunnen Nederlanders meer leren over verschillende soorten van oplichting, maar vooral ook hoe zij zich daartegen kunnen beschermen. Daarnaast kunnen mensen controleren of een bedrijf dat contact zoekt, bekend is bij de AFM.