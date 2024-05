Allianz: minder schepen vergaan ondanks grotere risico’s

Wereldwijd zijn er in 2023 26 grote schepen verloren gegaan, meldt verzekeraar Allianz. Dat is een daling van een derde op jaarbasis en het laagste aantal in de scheepvaartsector ooit, ondanks de grotere risico’s voor de sector door oorlogen en geopolitieke conflicten. Dertig jaar geleden verloor de wereldwijde scheepsvloot nog ongeveer tweehonderd grote schepen per jaar.

Volgens de verzekeraar zal de sector in de komende jaren wel veel werk hebben om de lage verliezen in de toekomst te handhaven. Dat komt doordat de scheepvaart steeds meer onderhevig is aan onzekerheden door oorlogen en geopolitieke gebeurtenissen, de gevolgen van klimaatverandering en de aanhoudende risico’s die voortkomen uit de trend van het bouwen van steeds grotere schepen.

“De snelheid en omvang van de manier waarop het risicoprofiel van de sector verandert, is ongekend in de moderne tijd. Conflicten zoals in Gaza en Oekraïne hervormen de wereldwijde scheepvaart, met gevolgen voor de veiligheid van bemanning en schepen, bevoorradingsketens en infrastructuur, en zelfs het milieu”, zegt kapitein Rahul Khanna, hoofd risico-adviseur van scheepvaartverzekeraar Allianz Commercial.