Anglo American in gesprek met concurrent BHP over overname

Mijnbouwbedrijf Anglo American heeft een verhoogd bod van concurrent BHP afgewezen. Het Zuid-Afrikaanse bedrijf wil wel in gesprek met zijn grotere branchegenoot over een mogelijke deal.

BHP voerde het bod in aandelen voor Anglo American op tot 38,6 miljard Britse pond, omgerekend ruim 45 miljard euro. Anglo American verklaarde daarop dat het overnamevoorstel te ingewikkeld in elkaar steekt. Eerder wees het bestuur van het bedrijf het bod van BHP unaniem af omdat het bedrag te laag zou zijn. Als deze overname wel doorgaat, zou dat de grootste deal in de mijnbouw in ruim tien jaar tijd zijn.

BHP, een van ’s werelds grootste mijnbouwbedrijven, wil dat Anglo American bij een eventuele overname zijn belangen in Zuid-Afrikaanse platina- en ijzerertsbedrijven verkoopt. Het bestuur van BHP zegt in gesprekken met Anglo American “vooruitgang” te hebben geboekt. “We hebben goede hoop dat we de komende zeven dagen tot een besluit komen”, aldus BHP.