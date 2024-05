Brand in kantoor Ozempic-maker Novo Nordisk onder controle

De grote brand in een kantoor van farmaceut Novo Nordisk bij Kopenhagen is onder controle, laat de brandweer van de Deense hoofdstad weten. Het pand van de maker van afslankmiddel Ozempic vatte eerder op de dag vlam en kan niet meer worden gered.

Het gebouw maakt deel uit van het hoofdkantorencomplex van het bedrijf in de voorstad Bagsvaerd ten noorden van Kopenhagen. Er zijn geen gewonden gevallen en de rookwolken zijn volgens de brandweer niet giftig. Aanwezigen in omliggende gebouwen werden geëvacueerd nadat de brand woensdagochtend was uitgebroken. Het risico bestaat dat het kantoor instort, wat de bluswerkzaamheden volgens een woordvoerder van de brandweer bemoeilijkt.

Minder dan een week geleden brak ook brand uit bij een productievestiging in aanbouw van de Deense farmaceut, die de productie van zijn populaire afslankmiddelen Ozempic en Wegovy fors wil opvoeren. Dankzij die anti-obesitasmiddelen is Novo Nordisk het waardevolste beursgenoteerde bedrijf van Europa.