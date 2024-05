Ethische raad Noors staatsfonds onderzoekt wapenverkoop Israël

Ethisch adviseurs van het Noorse staatsinvesteringsfonds gaan meer onderzoek doen naar bedrijven die mogelijk wapens verkopen aan Israël. Dat meldt de vermogensbeheerder met een beleggingsportefeuille van 1,7 biljoen dollar per e-mail aan persbureau Bloomberg.

Bedrijven die wapens aan Israël verkopen overtreden mogelijk de ethische richtlijnen van het fonds onder beheer van de Noorse centrale bank. Die regels verbieden namelijk wapenverkoop aan landen die betrokken zijn bij een gewapend conflict en die wapens inzetten op een manier die in strijd is met “internationale regels over vijandelijkheden”.

De ethische raad is een externe adviseur van Norges Bank Investment Management, zoals het fonds heet dat Noorse olie-opbrengsten belegt. Bij ethische bezwaren tegen bedrijven waarin het oliefonds belegt, kan de adviseur voorstellen om de beleggingen te dumpen. Dit kan bijvoorbeeld bij mensenrechtenschendingen of betrokkenheid bij milieuvervuiling.