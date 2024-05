Hornbach verwacht groeiende verkopen na gunstig klusweer

Bouwmarktketen Hornbach rekent dit jaar op groei, na een kleine omzetdaling afgelopen jaar. Naar eigen zeggen kende de in meerdere Europese landen actieve keten dit jaar in het eerste kwartaal een betere start dan vorig jaar dankzij gunstiger voorjaarsweer. Hornbach voorziet daarom in het lopende boekjaar een omzetstijging.

Afgelopen boekjaar, dat liep tot eind februari, ging in totaal 6,2 miljard euro omzet in de boeken. Dat was bijna 2 procent minder dan een jaar eerder. Vooral in thuismarkt Duitsland, waar de economie het over de gehele linie moeilijk had, ging het wat minder met de verkopen. Ook liep de winst terug.

Hoewel de vooruitzichten voor de verkopen zijn verbeterd, blijft de winstverwachting van Hornbach aan de voorzichtige kant. De keten heeft te maken met hogere personeelskosten. Tegelijkertijd drukken investeringen in innovaties en IT op de marges. Daarom rekent Hornbach op een bedrijfswinst die op hetzelfde niveau eindigt als vorig boekjaar, of net iets daarboven.