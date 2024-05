Kweekvleesbedrijf Meatable vervangt Nederlandse topman

Kweekvleesbedrijf Meatable vervangt zijn topman. De Nederlandse mede-oprichter Krijn de Nood maakt met ingang van 17 juni plaats voor de Amerikaan Jeff Tripician.

Volgens Meatable sluit de benoeming aan bij de focus van het bedrijf op markttoetreding in de Verenigde Staten, na de geplande commerciële lancering in Singapore later dit jaar. De verkoop van vlees uit het lab is uit veiligheidsoverwegingen nog nergens in de Europese Unie toegestaan.

In de fase waarin Meatable zich nu bevindt, is het belangrijk om een bestuursvoorzitter te hebben in de VS, geeft het bedrijf aan. Verhuizen was evenwel geen optie voor De Nood, die lid blijft van het bestuur. De onderneming blijft ook gevestigd in Nederland, op het Leiden Bio Science Park.

Het in 2018 opgerichte Meatable liet in april voor het eerst het eigen vlees proeven in Nederland. Het Leidse bedrijf werkte de afgelopen vijf jaar aan een productiemethode om met behulp van dierlijke cellen vlees te laten groeien zonder dat daar dieren voor geslacht hoeven te worden.

Tripician heeft meer dan 25 jaar ervaring in de Amerikaanse vleesindustrie. Hij was eerder topman van Grass Fed Foods, het grootste platform voor grasgevoerd rundvlees van de VS. Ook werkte hij voor de Perdue Premium Meat Company.