Nvidia licht omlaag op Wall Street voorafgaand aan cijfers

Nvidia ging woensdag licht omlaag op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers wachten in spanning op de resultaten die het AI-chipbedrijf na de slotbel op Wall Street zal publiceren. Nvidia is de belangrijkste speler op het gebied van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI) en is in korte tijd uitgegroeid tot een van de meest waardevolle bedrijven. Het bedrijf is ook een van de grote aanjagers van de recordstanden op Wall Street. Het aandeel Nvidia, dat dit jaar al ruim 90 procent in waarde is gestegen, daalde 0,3 procent.

Naast de kwartaalcijfers van Nvidia wordt uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve, die na sluiting van de Europese beurzen worden vrijgegeven. Die aantekeningen bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen van de centrale banken. Beleggers hopen dat de Fed het rentetarief later dit jaar zal gaan verlagen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 39.836,55 punten en de brede S&P 500-index een fractie lager tot 5316 punten. De Nasdaq won juist een fractie op 16.864 punten. De techgraadmeter scherpte dinsdag het recordniveau verder aan.

Tesla verloor ruim 2 procent. Een groep aandeelhouders van Tesla heeft opgeroepen het miljardenpakket voor topman Elon Musk af te wijzen. In een open brief stellen zij dat uitbetaling van de eerder overeengekomen beloning van tientallen miljarden dollars het autoconcern kan schaden. Musk kreeg het pakket al in 2018 toegezegd, maar een kleine belegger in Tesla vond de bonus niet deugen en spande een rechtszaak aan. Een rechtbank in Delaware stelde hem eerder dit jaar in het gelijk.

Target zakte bijna 8 procent. De warenhuisketen boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht. Ook de verkopen lieten een daling zien. De vooruitzichten voor het huidige kwartaal stelden eveneens teleur.

Urban Outfitters zakte 2 procent na de presentatie van de kwartaalcijfers. ViaSat kelderde ruim 14 procent. De leverancier van satellietbreedbanddiensten en veilige netwerksystemen voor militairen en commerciële bedrijven leed afgelopen kwartaal een verlies. Ook de omzetverwachting voor het hele boekjaar viel tegen.

De euro was 1,0840 dollar waard, tegen 1,0853 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,4 procent in prijs tot 77,57 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 81,81 dollar per vat.