Onderzoek: winkelstraten Nederland dit voorjaar veel drukker

De winkelstraten in Nederland zijn dit voorjaar veel drukker dan voorgaande jaren. Dat stelt onderzoeksbureau Locatus, dat elk halfjaar de straten opgaat om het aantal passanten in winkelgebieden te tellen.

In 2022 en 2023 zag Locatus al een voorzichtig herstel van de drukte in de winkelstraat na de flinke dip door corona. Maar de passantenaantallen lagen eind vorig jaar nog op slechts 75 procent van de aantallen die het bureau in 2019 telde.

Dit voorjaar ging Locatus langs bij 33 winkelgebieden. Daarbij constateerden de onderzoekers een flinke verbetering. De passantenaantallen zijn inmiddels vrijwel gelijk aan die van het laatste jaar voor de coronapandemie.

In grote steden als Amsterdam, Utrecht en Maastricht telde Locatus zelfs meer voorbijgangers dan voor de virusuitbraak. In kleinere steden was ook sprake van herstel, al lagen de aantallen daar nog onder die van 2019.

Statistiekbureau CBS stelde onlangs al dat de omzet van de detailhandel in de eerste drie maanden van dit jaar met bijna 4 procent is toegenomen vergeleken met een jaar eerder. Dat kwam deels door hogere prijzen, maar voor het tweede kwartaal op rij ook door meer verkopen.

Locatus houdt ook gegevens bij over de winkelleegstand. Die is volgens het bureau juist wat opgelopen, ondanks de toegenomen drukte in de winkelstraat. In de zomer van vorig jaar stond 6 procent van de panden leeg, valt op te maken uit de cijfers. Nu is dit 6,4 procent.

Een aantal jaren waren er relatief weinig faillissementen, maar de laatste tijd neemt het aantal bankroeten weer toe. Zo gingen vorig jaar onder meer elektronicaketen BCC en de koopjesketen Big Bazar failliet.