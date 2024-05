Oud-ING-bankier Roland Boekhout nieuwe topman Volksbank

De Volksbank heeft in Roland Boekhout zijn nieuwe topbestuurder gevonden. Hij is de opvolger van Martijn Gribnau, die eind vorig jaar afzag van een tweede termijn als hoogste bestuurder van het bedrijf achter SNS en ASN Bank. Boekhout deed onder andere bij ING veel ervaring op als manager in de bankensector.

Hij was tussen 2010 en 2017 topman van ING Duitsland. Later werd hij verantwoordelijk voor de bancaire activiteiten van ING in de Benelux. In 2020 maakte hij de overstap naar de Duitse Commerzbank, waar hij wereldwijd leiding gaf aan de dienstverlening aan grote zakelijke klanten.

De Volksbank is in handen van de Nederlandse staat. De NLFI, die de regering vertegenwoordigt bij de genationaliseerde bank, benoemde Boekhout op voordracht van de raad van commissarissen.

“Wij zijn blij om een ervaren allroundbankier als Roland bij de Volksbank te verwelkomen, tegen de achtergrond van de huidige geopolitieke spanningen, snelle technologische ontwikkelingen en veranderende economische omstandigheden die impact hebben op de bedrijfsvoering van de bank”, zegt Gerard van Olphen, voorzitter van de raad van commissarissen van de Volksbank. “De ingezette initiatieven om onze operationele bedrijfsvoering te verbeteren, met name op het gebied van klantintegriteit, regelgeving en ons IT-fundament, hebben hoge prioriteit.”