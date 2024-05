Sovjetautomerk Volga maakt comeback na vertrek westerse merken

Rusland heeft het voormalige Sovjetautomerk Volga nieuw leven ingeblazen. Volgens Russische media zijn er drie nieuwe modellen gepresenteerd op een industriële handelsbeurs.

De eerste Volga’s dateerden uit de jaren vijftig en waren in de Sovjettijd vooral gewild bij de bestuurlijke elite. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie gingen de grenzen open en kwamen er veel westerse auto’s op de markt. Onder druk van die concurrentie werd de productie in 2010 gestaakt.

Na de Russische inval in Oekraïne heeft het Westen veel sancties opgelegd aan Rusland. Daardoor zijn er vrijwel geen westerse modellen meer te verkrijgen in het land. Vandaar dat Rusland nu weer naar oude eigen merken kijkt. Vorig jaar kwam het merk Moskvitsj ook al terug.

De nieuwe Volga’s zullen van de productielijn rollen bij de bekende Russische autofabriek Gorkovski Avtomobilny Zavod (GAZ) in de stad Nizjni Novgorod aan de Wolga. Daar werden voor de oorlog in Oekraïne nog Volkswagens en Skoda’s gemaakt.

Maar in Rusland bestaat ook kritiek dat er in feite weinig Russisch is aan de nieuwe auto’s. Hoewel het GAZ-logo prominent zichtbaar is, gaat het om voertuigen van het Chinese automerk Changan die in Rusland worden geassembleerd. Alleen de voorbumper en de grille, die lucht toelaat tot de motor, zijn een eigen ontwerp van GAZ.

Volgens het Duitse persbureau dpa gaat er ook een video rond waarin de Russische premier Michail Misjoestin kritiek uit op het feit dat zelfs het stuur van de nieuwe wagens in China wordt gemaakt. “Ik wil dat het stuur Russisch is”, heeft hij gezegd.