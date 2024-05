Topman: VAE in verzet als Emirates dupe wordt van krimp Schiphol

Emirates en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gaan zich verzetten tegenover de Nederlandse overheid als de luchtvaartmaatschappij minder op Schiphol mag vliegen door de voorgenomen krimp. Hiervoor waarschuwt de topman van Emirates, Tim Clark, woensdag tijdens een luchtvaartcongres in Amsterdam. “Ik denk dat de Verenigde Arabische Emiraten heel sterk zijn vertegenwoordigd. Als de Nederlandse overheid een besluit toepast, is het aan hun adviseur om te vertellen: ‘doe dit niet, want dan wacht jullie een rechtszaak’.”

Hij wijst erop dat dit vorig jaar is gebeurd. Toen dreigde de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue de net in gebruik genomen start- en landingsrechten op Schiphol te verliezen door de krimp. JetBlue en Washington dreigden daarop de landingsrechten voor KLM op Amerikaanse luchthavens in te perken. Kort daarna werd de krimp van Schiphol uitgesteld. Andere overheden, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, kunnen ook met vergeldingsacties komen, aldus Clark. “Als je gaat belemmeren, moet er een wederkerige actie op de nationale luchtvaartmaatschappij komen.”