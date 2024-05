Van Oord krijgt Spaanse opdracht voor windpark in Oostzee

Maritiem dienstverlener en baggeraar Van Oord is door het Spaanse energiebedrijf Iberdrola ingeschakeld voor de bouw van het Duitse offshore windpark Windanker. Het Rotterdamse familiebedrijf kan daarmee een nieuw windproject toevoegen aan zijn opdrachten in de Oostzee.

Van Oord gaat het transport en de installatie van 21 XL-monopiles, en transitiestukken uitvoeren. Ook verzorgt het bedrijf het ontwerp, de levering en de installatie van het verbindingskabelnetwerk. Voor de installatie van de monopiles zet Van Oord het installatiehefschip Svanen in en voor de installatie van de verbindingskabels zal kabellegger Nexus worden gebruikt.

Het windpark zal naar verwachting in 2026 in gebruik worden genomen. De bouw van het windpark past binnen de plannen van Duitsland om in 2030 30 gigawatt aan offshore windcapaciteit te hebben ontwikkeld.