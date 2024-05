Zweeds bedrijf verwerft rechten lasercommunicatietechniek van TNO

AAC Clyde Space gaat de lasersatellietcommunicatie technologie van TNO op de markt brengen. Het Zweedse satellietbedrijf en het onderzoeksinstituut hebben daarover een licentieovereenkomst gesloten. Met deze technologie van TNO is het mogelijk om satellietgegevens naar de aarde te verzenden via laserstralen.

De overeenkomst geeft het Zweedse ruimtevaarttechnologiebedrijf het recht om de technologie van TNO’s lasercommunicatieterminal voor een periode van twintig jaar te gebruiken. Deze terminals zijn met name geschikt voor kleine satellieten, waarin AAC Clyde Space is gespecialiseerd. Het doel is om een commercieel levensvatbare laserterminal voor kleine satellieten te maken die op grote schaal kan worden geproduceerd.

Om de terminal volledig te ontwikkelen heeft AAC Clyde Space aanvullende optische technologie nodig, die FSO Instruments zal leveren. Dit Nederlandse bedrijf voor optische instrumentatie heeft onlangs ook een soortgelijke licentieovereenkomst gesloten met TNO.

TNO ontwikkelt en bouwt al tientallen jaren optische instrumenten voor gebruik in de ruimte. In januari 2024 werd een succesvolle verbinding tot stand gebracht tussen de terminal op een Noorse satelliet en het optische grondstation van TNO in Den Haag. Lasersatellietcommunicatie werkt door het vormen en verzenden van laserstralen over grote afstanden. Het zorgt voor verbindingen tussen grondstations, satellieten, vliegtuigen en onbemande luchtvaartuigen.