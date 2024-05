200 werknemers metaalbranche Drenthe staken, zegt vakbond

Zo’n tweehonderd werknemers in de metaalbranche hebben donderdag in Drenthe hun werk neergelegd. Dit meldt regiobestuurder Erik Kotters van vakbond FNV. Daardoor krijgen grote installatiebedrijven volgens hem de planning niet rond. Bij een installatiebedrijf staken alle monteurs. “Het hele bedrijf ligt plat”, stelt Kotters.

Hij schat dat 20 tot 25 procent van de Drentse vakbondsleden staakt. Ze zijn niet tevreden met het loonbod dat werkgevers bieden in een nieuwe cao. “Mensen voelen zich achtergesteld, want door de oorlog in Oekraïne ging de inflatie omhoog en toen was net een nieuwe cao afgesloten. Ze komen geld tekort en lopen gigantisch achter op koopkracht”, zegt Kotters.

Werkgevers willen volgens de FNV-bestuurder geen gehoor geven aan de eisen van de vakbond. Die wil onder meer een structurele loonsverhoging van meer dan 10 procent, plus 100 euro bruto per maand daarbovenop. De cao geldt volgens FNV voor zo’n 360.000 mensen.

Werknemers van metaalbedrijven hebben recent al het werk neergelegd op verschillende plekken. FNV kondigde ook werkonderbrekingen aan op vrijdag en maandag in onder meer Utrecht en Friesland.