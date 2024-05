Aandacht voor chipbedrijven op Damrak na resultaten Nvidia

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. Beleggers verwerken de resultaten van het Amerikaanse AI-chipbedrijf Nvidia. De belangrijkste verkoper van chips die nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) ondersteunen, wist afgelopen kwartaal opnieuw de hooggespannen verwachtingen te overtreffen. Het optimisme rond AI lijkt daarmee aan te houden. Het aandeel Nvidia koerst af op een stevige openingswinst op Wall Street.

Ook reageren beleggers nog op de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. Uit de aantekeningen kwam naar voren dat sommige beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank zich afvroegen of de rentes wel hoog genoeg waren om de inflatie onder controle te krijgen. Beleggers hopen juist dat de Fed de rente later dit jaar zal gaan verlagen. De boodschap van de beleidsmakers dat de rente waarschijnlijk langer hoog zal blijven, leidde woensdag tot koersverliezen op Wall Street.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een hoger begin. De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio klom 1,3 procent onder aanvoering van de Japanse chipbedrijven. De beurzen in Hongkong en Shanghai zakten 1,8 en 1,5 procent.

Op het Damrak zal Unilever mogelijk profiteren van een positief analistenrapport. De kenners van de Amerikaanse bank JPMorgan verhoogden het beleggingsadvies voor het levensmiddelenconcern naar kopen.

Ahold Delhaize kwam voorafgaand aan zijn beleggersdag met financiële doelen voor de jaren 2025 tot 2028. Het supermarktconcern streeft daarbij naar een verdere groei van de omzet en winst per aandeel. Ook wil het bedrijf voor 1 miljard euro per jaar aan eigen aandelen inkopen en meer dividend uitkeren.

Vivoryon kwam met een handelsupdate. Het Duitse biotechbedrijf behaalde opnieuw geen omzet en zag het nettoverlies verder oplopen in het eerste kwartaal. De kaspositie bedroeg eind maart 22 miljoen euro. Dat is volgens het bedrijf voldoende om de bedrijfsactiviteiten tot in het tweede kwartaal van 2025 te financieren. Vivoryon zag in maart bijna al zijn beurswaarde verdampen na het falen van zijn alzheimermedicijn. Het bedrijf stelt zich nu te richten op de behandeling van nierziektes.

De euro was 1,0821 dollar waard, tegen 1,0837 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent in prijs tot 76,97 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 81,37 dollar per vat.