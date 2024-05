BAM gaat E-pier op Schiphol aardgasvrij maken

Bouwconcern BAM is begonnen met werkzaamheden om de E-pier op Schiphol helemaal aardgasvrij te maken. De E-pier gebruikt per jaar gemiddeld 290.000 kubieke meter aan aardgas. Dat moet in 2030 zijn teruggebracht naar nul.

In plaats van verwarming met ketels op een gasaansluiting komt er een extra elektrische warmtepomp. Ook worden nieuwe luchtbehandelingskasten aangesloten op het bestaande warmte- en koudeopslagsysteem in de bodem. Schiphol draait al voor een deel op een systeem dat energie in de vorm van warmte en koude opslaat in de bodem. De E-pier is een van de eerste pieren die de transitie volledig doormaakt. De warmte- en koudeopslag zorgt voor aanzienlijk minder CO2-uitstoot door de luchthaven.

De werkzaamheden zullen tot en met 2028 duren. Die worden zoveel mogelijk gebundeld en in fasen uitgevoerd, zodat de overlast voor passagiers en luchtvaartmaatschappijen beperkt blijft.

De E-pier blijft gedurende de gehele onderhoudsperiode in gebruik, verzekert een Schiphol-woordvoerder. De pier wordt vooral gebruikt voor intercontinentale vluchten.