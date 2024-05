Bronnen: techconcerns praten met Hollywoodstudio’s over AI-deals

Google-moederbedrijf Alphabet en Meta Platforms, het concern achter Instagram en Facebook, hebben gesprekken gevoerd met grote filmstudio’s in Hollywood, omdat ze licenties willen, waarmee zij filmmateriaal kunnen gebruiken voor kunstmatige intelligentie (AI). Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Zowel Alphabet als Meta ontwikkelt AI-technologie die realistische filmscènes kan creëren op basis van geschreven opdrachten. Maar om die scènes te visualiseren, heeft de technologie input nodig in de vorm van filmmateriaal. Alphabet en Meta zouden volgens de bronnen tientallen miljoenen dollars hebben geboden om op de een of andere manier samen te werken met filmstudio’s. OpenAI, het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT, zou soortgelijke gesprekken hebben gevoerd.

Studio’s in Hollywood zien zelf ook voordelen van het werken met AI, bijvoorbeeld om kosten te besparen. Warner Bros. Discovery heeft al aangegeven bereid te zijn om een licentie te verlenen voor bepaald beeldmateriaal. Walt Disney en Netflix niet, al sluiten zij een samenwerking in een andere vorm niet uit. Hollywoodstudio’s zijn huiverig om materiaal te leveren aan AI-bedrijven. Ze hebben dan geen controle meer over hoe dit gebruikt wordt.

Eerder deze week raakte OpenAI nog in opspraak door het gebruik van een stem die veel leek op die van actrice Scarlett Johansson. Volgens Johansson had het bedrijf haar stem gekopieerd zonder haar toestemming.