HEMA zet winststijging door, opent inkoopkantoor in Turkije

HEMA heeft naar eigen zeggen een succesvol jaar achter de rug, ondanks moeilijke markten. Onder “uitdagende omstandigheden”, zoals lagere consumentenbestedingen en blijvende stijgende kosten van inkoop en arbeid, leverde de verkoop van kleding, huishoudelijke artikelen en voedingswaren de winkelketen meer op.

Waar HEMA in het boekjaar 2022 nog flink meer klanten in haar winkels verwelkomde, is dat vorig jaar ongeveer gelijk gebleven. De omzet van de HEMA nam van februari vorig jaar tot en met januari dit jaar met 7,4 procent toe naar meer dan 2,1 miljard euro. Dat komt doordat klanten meer hebben gekocht in de winkels. Onder de streep bleef 61,1 miljoen euro over, tegen ruim 30 miljoen euro winst een jaar eerder.

Onder meer door de aanhoudende onrust in de Rode Zee heeft HEMA een inkoopkantoor in Turkije geopend, naast de inkoopkantoren in Azië, zegt topvrouw Saskia Egas Reparaz. Daarmee wordt de toelevering van producten voorspelbaarder, is het idee.

Volgens de HEMA-topvrouw hebben de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op de scheepvaart, waardoor veel grote vervoerders omvaren via zuidelijk Afrika, in 2023 geen rol gespeeld in de leveringen aan de winkels. Inmiddels begint de keten de effecten wel te merken en neemt HEMA maatregelen, bijvoorbeeld om te zorgen dat voorraden eerder worden aangevuld.

De concurrentie blijft voor de keten “heftig” en “komt overal vandaan, online en in de winkelstraat”, zegt de topvrouw. HEMA zet volgens haar in op producten die met zorg zijn ingekocht en let op de impact op het milieu en goede omstandigheden voor de mensen die de spullen maken. “HEMA wil zich daarmee onderscheiden. Het is aan de klant om te beredeneren hoe dat bij de concurrent is.”

De komende jaren blijft de winkelketen zich richten op een herkenbaar, typisch HEMA-assortiment, legt Egas Reparaz verder uit. “We leggen de lat hoger. De producten zijn mooier, praktischer, beter en gaan langer mee. Dat scheelt geld in de portemonnee en is beter voor het milieu.” Daarbij is het een voordeel dat HEMA zelf een huismerk is. “Mensen hebben minder te besteden en willen waar voor hun geld. Er is een grote shift gaande van A-merken naar huismerken. Klanten komen terug, omdat we producten van het eigen merk hebben.”

HEMA investeert ook flink in de vernieuwing van de winkels, legt de topvrouw uit. Afgelopen jaar zijn er negentien winkels verbouwd en dit jaar verwacht de Nederlandse keten zo’n 125 winkels te vernieuwen.