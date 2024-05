IMF komt met steunpakket van 2,2 miljard dollar voor Oekraïne

Functionarissen van het Internationaal Monetair Fonds brengen deze week een bezoek aan Oekraïne om te praten over een nieuw steunpakket. Als Oekraïne aan alle voorwaarden voldoet, kan het land een nieuwe lening van meer dan 2,2 miljard dollar tegemoetzien.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) keurde vorig jaar een steunpakket goed ter waarde van 15,6 miljard dollar (14,4 miljard euro). Het was voor het eerst in het bijna 80-jarige bestaan van het fonds dat leningen werden verstrekt aan een land in oorlog. Het bedrag wordt over een periode van vier jaar uitgekeerd. In maart werd 880 miljoen dollar uitbetaald. Het geld is bedoeld om de overheid draaiende te houden en voor de wederopbouw van het land.