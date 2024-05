Nvidia maakt flinke opmars op Wall Street na sterke resultaten

Nvidia was donderdag een van de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De belangrijkste verkoper van chips die nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) ondersteunen, presenteerde woensdag na het slot van de beurs zijn kwartaalresultaten. Die overtroffen de hooggespannen marktverwachtingen. De omzet viel ruim drie keer hoger uit dan een jaar eerder, de winst zelfs zeven keer hoger.

Het aandeel was aan het einde van de handelsdag 9,3 procent meer waard. Die stijging staat gelijk aan 218 miljard dollar aan beurswaarde. Dit jaar steeg de beurswaarde van het bedrijf, dat een paar jaar geleden nog een nicheleverancier van de videogame-industrie was, al met ruim 90 procent. Daarmee zijn de aandelen van Nvidia nu de op twee na waardevolste in de Verenigde Staten.

De Dow Jones-index stond aan het einde van de handelsdag 1,5 procent lager op 39.065,26 punten. De brede S&P 500 daalde 0,7 procent tot 5267,84 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,4 procent in en sloot op 16.736,04 punten.

De koersen op Wall Street stonden opnieuw onder druk. Woensdag bleek uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve dat de centrale bank de rente waarschijnlijk langer hoog houdt. Op de beursvloeren wordt juist gehoopt dat de Fed de rente later dit jaar verlaagt.

Tesla daalde 3,5 procent. Tijdens een conferentie in Parijs ontweek topman Elon Musk vragen over het op de markt brengen van een goedkopere elektrische auto. Zo reageerde hij op een van de vragen dat hij het moeilijk vond om uitspraken te doen over een beursgenoteerd bedrijf “van zo’n omvangrijke aard”.

VF Corp zakte 2,9 procent. De eigenaar van bekende schoenen- en kledingmerken als Vans, Dickies en Timberlands heeft voor het zevende kwartaal op rij minder verkocht. Het bedrijf is druk bezig met het aanpassen van zijn strategie, waarvoor eind vorig jaar zo’n vijfhonderd werknemers werden ontslagen. Dit jaar heeft het bedrijf al ruim 30 procent aan beurswaarde verloren.

Norfolk Southern verloor 1,9 procent. Het spoorwegbedrijf heeft een schikking getroffen van 310 miljoen dollar voor een ontspoorde trein in de staat Ohio vorig jaar. De trein vervoerde chemicaliën. Er vielen geen dodelijke slachtoffers, maar verschillende inwoners in de regio hadden last van gezondheidsproblemen. Naar aanleiding daarvan dienden zij claims in.