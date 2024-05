De storing met het inloggen en internetbankieren bij SNS Bank, RegioBank en ASN Bank is voorbij. Dat meldt een woordvoerder van moederbedrijf de Volksbank. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.

Op de website allestoringen.nl kwamen in de loop van de ochtend en aan het begin van de middag veel meldingen binnen van klanten van SNS Bank, RegioBank en ASN Bank over problemen met het inloggen en onlinebetalingen via iDEAL.