Tesla begint met bouw Megapack-fabriek in Shanghai

De Amerikaanse elektrische autofabrikant Tesla is donderdag begonnen met de bouw van een fabriek in Shanghai waar Megapack-energieopslagsystemen worden gemaakt. De fabriek moet begin volgend jaar operationeel zijn. De Chinese vicepresident Tao Lin spreekt van een “mijlpaal”.

De nieuwe fabriek wordt ongeveer 200.000 vierkante meter groot en de bouw gaat meer dan 200 miljoen dollar kosten. De fabriek is de eerste in zijn soort voor Tesla buiten de Verenigde Staten. Het is de bedoeling dat er jaarlijks 10.000 Megapacks geproduceerd gaan worden in Shanghai, waar Tesla ook een enorme fabriek voor elektrische auto’s heeft.

Megapack-batterijen zijn bijna net zo groot als een zeecontainer en kunnen worden gebruikt voor wind- en zonneparken om tijdelijk energie in op te slaan. Een Megapack kan gemiddeld 3600 huizen een uur lang van energie voorzien. Tesla heeft al een Megapack-fabriek in het Californische Lathrop.