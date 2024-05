Vakbond kondigt nog een staking bij metaalbedrijven aan

Vakbond FNV kondigt nog een staking aan in de metaalsector. Werknemers in Friesland en de Noordoostpolder dreigen maandag 24 uur het werk neer te leggen. Eerder lieten FNV en CNV weten dat werknemers in andere regio’s donderdag en vrijdag gaan staken.

Werkgevers blijven zich volgens FNV-onderhandelaar Peter Reniers verzetten tegen het afsluiten van een goede nieuwe cao. “Het gebrek aan bereidheid om tegemoet te komen aan onze belangrijkste cao-eisen blijft zwaar teleurstellend. We hebben de afgelopen cao-periode fors ingeleverd op koopkracht, maar hier lijken de werkgevers totaal geen boodschap aan te hebben.” Bij onder meer Pranger-Rosier en Spie wordt het werk neergelegd. Volgens Reniers wordt in de metaalsector gestaakt totdat er een voor de vakbond goed akkoord ligt.

FNV wil onder meer een structurele loonsverhoging van ruim 10 procent om de gestegen inflatie te compenseren. Daarbovenop eist de vakbond 100 euro bruto per maand voor een betere koopkracht. De nieuwe cao geldt volgens FNV voor zo’n 360.000 werknemers, die bijvoorbeeld werken bij installatie-, isolatie- of metaalbewerkingsbedrijven.