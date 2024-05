Advocaat: misstanden bezorgers PostNL even groot als in België

De misstanden waarvoor tegen PostNL in België een boete van ruim 24 miljoen euro is geëist, zijn in Nederland even ernstig. Dat heeft de advocaat van de Belangenvereniging voor Pakketdistributie (BVPD) gezegd in een rechtszaak tegen PostNL.

PostNL moest vrijdag in hoger beroep voor de rechter verschijnen na een klacht over onderbetaling van zelfstandige pakketbezorgers. De BVPD voelt zich gesteund door de rechtszaak die nu loopt tegen PostNL in België. “Deze misstanden bij de Belgische tak van PostNL blijven helaas niet tot de Belgische grenzen beperkt”, stelt advocaat Danny Snijders namens de BVPD. Hij citeerde een arbeidseconoom van TNO die zei dat tegen PostNL in Nederland nog geen soortgelijke procedure loopt “omdat de inspectie en overheid hier minder hard handhaven dan in België”.

De rechtszaak draait om pakketbezorger Ruud Wassenaar, de huidige voorzitter van de BVPD. Hij werkte vijftien jaar als onderaannemer voor PostNL en in die tijd het aantal te bezorgen pakketten door zijn bedrijf zag stijgen van 60.000 naar 340.000 stuks. De tarieven waren echter zo laag dat hij zich naar eigen zeggen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioen kon veroorloven. De rechtbank deed in december 2022 uitspraak en stelde de BVPD in het ongelijk. De rechter achtte onvoldoende bewezen dat Wassenaar in gesprekken met PostNL duidelijk had gemaakt dat zijn onderneming in de knel zat door de te lage tarieven. De BVPD ging tegen die uitspraak in hoger beroep.

De ervaringen van Wassenaar zijn niet uniek, “maar maken deel uit van een bedrijfsvoering die rücksichtslos gericht is op het eigen gewin, koste wat kost”, aldus de advocaat. Onderaannemers verrichten het werk en dragen de risico’s, zonder daarvoor door PostNL redelijk te worden beloond. “Deze onderaannemers kunnen amper het hoofd boven water houden.”

PostNL benadrukt dat de rechtszaak is aangespannen door voormalig bezorger Wassenaar “en dus niet namens andere bezorgondernemers”. Uitgangspunt van PostNL is “dat onze ondernemers een goede boterham moeten kunnen verdienen, zodat zij hun mensen goede arbeidsvoorwaarden kunnen bieden en de bedrijfsvoering gezond is”.