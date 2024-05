AEX koerst af op lager begin na koersverliezen op Wall Street

De AEX-index op het Damrak koerst vrijdag af op een lager begin. De vrees dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente langer hoog houdt om de hardnekkige inflatie te bestrijden, drukt de stemming op de beursvloeren. Op Wall Street sloot de Dow-Jonesindex donderdag 1,5 procent lager en leed daarmee het grootste dagverlies in een jaar tijd.

Verscheidene beleidsmakers van de Fed benadrukten deze week dat de centrale bank geduldig moet blijven en meer bewijs nodig heeft dat de inflatie richting de doelstelling beweegt, voordat de rente kan worden verlaagd. Uit de vergaderingsnotulen van de Fed kwam deze week ook naar voren dat sommige beleidsmakers twijfelden of de rentes wel hoog genoeg waren om de inflatie onder controle te krijgen. Beleggers hadden juist gehoopt dat de Fed de rente spoedig zou verlagen.

De Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag eveneens omlaag. De Nikkei in Tokio sloot de week 1,2 procent lager af. De Japanse inflatie koelde in april voor de tweede maand op rij af. De kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen van voeding en energie niet worden meegenomen, koelde ook af, maar bleef boven de doelstelling van 2 procent van de Bank of Japan. De Hang Seng-index in Hongkong ging voor de vierde dag op rij omlaag en verloor 1,5 procent. In Seoul zakte Samsung 3 procent, na berichten dat de nieuwste chips van het concern nog niet voldoen aan de eisen van AI-chipbedrijf Nvidia.

Het Amerikaanse Nvidia zorgde donderdag voor stevige koerswinsten bij de chipbedrijven, na sterke resultaten van de belangrijkste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI). Nvidia sloot zelf op Wall Street ruim 9 procent hoger. In Amsterdam behoorden de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI donderdag tot de kopgroep in de AEX.

Op het Damrak zal TKH mogelijk profiteren van een positief analistenrapport. De kenners van investeringsbank Jefferies gaven de technologiegroep een koopadvies.

Ook Ajax staat in de belangstelling. De beursgenoteerde voetbalclub heeft overeenstemming bereikt met Francesco Farioli en OGC Nice over de overgang van de hoofdtrainer naar Ajax.

De euro was 1,0810 dollar waard, tegen 1,0825 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde een fractie in prijs tot 76,86 dollar. Brentolie bleef onveranderd op 81,37 dollar per vat.