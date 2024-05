Biotechnoloog Vivoryon knalt opnieuw omhoog op terughoudend Damrak

Vivoryon Therapeutics heeft opnieuw een flinke opmars gemaakt op de aandelenbeurs in Amsterdam. De Duitse biotechnoloog werd donderdag al 57 procent meer waard, na presentatie van de kwartaalresultaten. Beleggers leken daar nog op na te kauwen: vrijdag steeg het aandeel ruim 63 procent.

Vivoryon leed meer verlies in het eerste kwartaal, maar gaf aan voldoende geld te hebben om de activiteiten tot in het tweede kwartaal van 2025 te financieren. Het bedrijf zag in maart bijna al zijn beurswaarde verdampen na het falen van zijn alzheimermedicijn. Het bedrijf richt zich nu op de behandeling van nierziektes.

De stemming op het Damrak was verder terughoudend. De AEX steeg 0,1 procent tot 915,21 punten. Donderdag tikte de hoofdindex nog een tussentijds recordniveau aan op 918,85 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 938,17 punten. De beurzen in Londen en Parijs leverden tot 0,2 procent in, Frankfurt steeg een fractie.

Waar de chipbedrijven in de AEX een dag eerder nog bovenin de hoofdindex eindigden, waren de slotstanden nu wisselend. ASMI stond tussen de dalers met een min van 0,8 procent. ASML en Besi stegen daarentegen, met respectievelijk 0,5 procent en 0,1 procent. Sterkste stijger in de AEX was betalingsverwerker Adyen dat 1,5 procent won.

TKH steeg met 3,7 procent het sterkst in de MidKap. De technologiegroep profiteerde van een koopadvies van investeringsbank Jefferies. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd, sloot de rij met een min van 3,7 procent.

Air France-KLM daalde 0,4 procent. Het demissionair kabinet heeft besloten de luidste vliegtuigen op Schiphol vanaf 2025 te weren. Ook gaat het totale aantal vliegtuigen dat ’s nachts mag opstijgen of landen op de luchthaven omlaag. KLM noemt de maatregelen “schadelijk en niet proportioneel”, onder meer omdat nieuwe stillere vliegtuigen pas in 2026 worden geleverd.

Ajax steeg 1 procent. De beursgenoteerde voetbalclub heeft donderdagavond overeenstemming bereikt met Francesco Farioli en OGC Nice over de overgang van de hoofdtrainer naar Ajax.

De euro was 1,0855 dollar waard, tegen 1,0825 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder en kostte 77,47 dollar per vat. Een vat Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 81,92 dollar.