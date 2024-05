Boeing ziet verzesvoudiging aantal veiligheidsmeldingen personeel

Medewerkers van Boeing hebben in de eerste twee maanden van dit jaar zes keer zoveel meldingen gedaan die te maken hebben met zorgen over veiligheid. Dat meldt de vliegtuigfabrikant in zijn jaarlijkse veiligheidsrapport.

De meeste meldingen kwamen binnen na 5 januari, toen een deurpaneel van een Boeing-toestel tijdens de vlucht loskwam. Sindsdien ligt de Amerikaanse fabrikant onder een vergrootglas bij luchtvaarttoezichthouder FAA, ook door verschillende andere incidenten die volgden. Zo viel begin maart kort na vertrek een wiel van het landingsgestel van een Boeing 777. De waakhond constateerde eerder dit jaar al dat Boeing de prioriteit te veel bij de productie had gelegd en te weinig bij veiligheid.

Boeing-topman Dave Calhoun, die aan het eind van het jaar aftreedt, moedigde medewerkers eerder al aan om fouten in de bedrijfsprocessen op te sporen. “Veiligheid en kwaliteit moeten en zullen boven alles staan”, stelde de hoogste baas van het concern bij de presentatie van de kwartaalresultaten in april.