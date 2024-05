Cryptobedrijven stijgen op beurs na fiat voorstel etherfondsen

De aandelen van cryptobedrijven op Wall Street zijn vrijdag flink meer waard geworden. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse toezichthouder SEC een voorstel van beursuitbaters voor op de beurs verhandelde etherfondsen had goedgekeurd. Via die fondsen kunnen beleggers rechtstreeks in de cryptomunt investeren. Cryptobeurs Coinbase en cryptoplatforms Marathon Digital en Riot Platforms stegen tot 8,6 procent.

Om de fondsen aan te bieden, hebben investeringsmaatschappijen nog wel afzonderlijk goedkeuring van de SEC nodig. Begin dit jaar werden al Amerikaanse beursgenoteerde bitcoinfondsen geïntroduceerd. De komst van dergelijke fondsen maakt cryptomunten toegankelijker voor een grotere groep beleggers. Zij hoeven niet meer direct cryptomunten te kopen en op te slaan in een digitale portemonnee, maar kunnen indirect investeren in deze fondsen.

De stemming op Wall Street was verder overwegend positief. Ook de Dow-Jonesindex toonde wat herstel, na donderdag het grootste dagverlies sinds maart vorig jaar te hebben geleden. De hoofdindex sloot de handelsweek een fractie hoger af op 39.069,59 punten. De bredere S&P 500-index won 0,7 procent en eindigde op 5304,72 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg 1,1 procent tot 16.920,80 punten.