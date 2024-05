Gegevens klanten ABN AMRO mogelijk gelekt bij cyberaanval

De gegevens van een aantal klanten van ABN AMRO zijn mogelijk buitgemaakt bij een cyberaanval op een leverancier van de bank. ABN AMRO benadrukt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn “dat onbevoegden daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de gegevens van klanten”. Ook zijn de systemen van de bank niet getroffen.

De leverancier die is aangevallen is AddComm, een bedrijf dat is gespecialiseerd in klantcommunicatie. ABN AMRO meldt voorlopig geen gebruik meer te maken van de diensten van het bedrijf, maar zegt wel in nauw contact te staan met AddComm.

Klanten van wie de gegevens voor cybercriminelen mogelijk inzichtelijk waren, zijn direct ingelicht. Ook heeft ABN AMRO cybersecurity-experts ingeschakeld en melding gemaakt bij de toezichthouders.

Volgens AddComm heeft de hack tussen 5 mei en 17 mei plaatsgevonden. Het bedrijf stelt dat niet bekend is “welke data van welke klanten is ontvreemd”, maar dat de cybercriminelen inmiddels geen toegang meer hebben tot de systemen.