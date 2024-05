Google gaat AI-zoekresultaten aanpakken na diverse blunders

Google gaat “snel actie ondernemen” om zoekresultaten die tot stand komen met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) te verbeteren. Dat heeft het bedrijf vrijdag aangekondigd. Gebruikers die van de nieuwe zoekmogelijkheden gebruikmaakten, kregen bijvoorbeeld terug dat Barack Obama de eerste moslimpresident van de Verenigde Staten was.

Volgens een woordvoerder is dat zoekresultaat inmiddels verwijderd, omdat dit in strijd was met de richtlijnen van Google. De Britse zakenkrant Financial Times ging ook aan de slag met de nieuwe versie van de zoekmachine. Volgens FT meldde Google in de resultaten onder meer dan het eten van stenen gezond voor je is. Dat zou een verwijzing zijn naar een artikel van de Amerikaanse satirische nieuwssite The Onion met de kop ‘Geologen raden aan om minstens één kleine rots per dag te eten’.

Google kondigde de update van de zoekmachine vorige week aan. Op basis van een vraag van een gebruiker, presenteert Google een soort overzicht met antwoorden. Die antwoorden zijn afkomstig van verschillende websites, waarvan de bronnen onder het overzicht staan. Daar onder staan dan weer de overige zoekresultaten die gebruiker gewend waren te zien. Vooralsnog is de nieuwe versie van Google alleen in de VS beschikbaar.