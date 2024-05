KLM vindt nachtstop luidste vliegtuigen Schiphol ‘schadelijk’

Het weren van de luidste vliegtuigen op Schiphol ’s nachts is “schadelijk en niet proportioneel”, vindt luchtvaartmaatschappij KLM, waar ook Transavia onder valt. Het demissionaire kabinet wil dat vanaf 2025 minder vliegtuigen ’s nachts opstijgen of landen op luchthaven Schiphol. De luidste toestellen worden geweerd tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Volgens KLM heeft dit grote gevolgen voor vrachtvluchten, omdat nieuwe, stillere vliegtuigen pas in 2026 worden geleverd. “Het gevolg is sturen op krimp in plaats van een gebalanceerde aanpak voor hinderreductie”, aldus de luchtvaartmaatschappij.

Transavia is “verrast” door de maatregel omdat er volgens de KLM-dochter geen inhoudelijk overleg heeft plaatsgevonden. “Daarnaast vindt er momenteel een kabinetsformatie plaats die mogelijk tot een andere insteek met betrekking tot het luchtvaartbeleid zou kunnen leiden. Transavia is teleurgesteld dat het aantal nachtvluchten nog verder wordt teruggebracht, en dat heeft veel impact op Transavia”, laat de luchtvaartmaatschappij via een woordvoerder weten.

Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) heeft de maatregelen onder meer genomen omdat een rechter had geoordeeld dat het kabinet meer moet doen om omwonenden te beschermen tegen geluidsoverlast. Maar dat kan ook zonder “drastisch” te snijden in het aantal vliegbewegingen op Schiphol, stelt de KLM. Bijvoorbeeld door het duurder maken van het gebruik van luide vliegtuigen, wat Schiphol gaat doen om luchtvaartmaatschappijen aan te moedigen meer stillere vliegtuigen in te zetten.

De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet laat weten niet ’s nachts te vliegen en daardoor geen last te hebben van de maatregel. “We verwelkomen het verbod op de luidste toestellen. Zo worden luchtvaartmaatschappijen gestimuleerd om hun vloot te vernieuwen”, zegt een woordvoerster. EasyJet heeft negen vliegtuigen op Schiphol, waarvan zes toestellen al stiller zijn tijdens het landen en opstijgen.