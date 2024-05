Noors staatsfonds berispt ExxonMobil om aanklagen klimaatbelegger

Het Noorse staatsinvesteringsfonds keert zich tegen het bestuur van ExxonMobil door de rechtszaak die het olie- en gasconcern voert tegen groene aandeelhouders. Met die rechtszaak ondermijnt het Amerikaanse concern de aandeelhoudersrechten, stelt het fonds. Daarom stemt de belegger op de aanstaande aandeelhoudersvergadering tegen de herbenoeming van bestuurslid Joseph L. Hooley.

ExxonMobil klaagde de activistische beleggersgroepen Arjuna en Follow This aan nadat ze een klimaatvoorstel hadden ingediend voor de jaarvergadering van het bedrijf. Daarin riepen ze het bedrijf op meer te doen tegen CO2-uitstoot en klimaatverandering. De rechter in Texas gaf ExxonMobil deze week toestemming om verder te gaan met de rechtszaak tegen Arjuna, ook al was het voorstel alweer ingetrokken.

Norges Bank Investment Management, dat het Noorse beleggingsfonds van 1,5 biljoen euro beheert, zegt zich nu “zorgen te maken over de mogelijke impact van rechtszaken die voortvloeien uit het indienen van voorstellen door aandeelhouders”.

Eerder zei het pensioenfonds voor Californische ambtenaren om dezelfde reden tegen de benoeming van bestuurders van ExxonMobil te stemmen. “Decennia aan aandeelhoudersrechten komen in gevaar door een aanklacht die is ingediend door een machtig Amerikaans bedrijf om twee kleine groepen te straffen die het waagden de macht uit te dagen”, schreef het bestuur van pensioenfonds CalPERS in een toelichting. De vrees van het fonds is dat bestuurders van beursgenoteerde bedrijven steeds meer onderwerpen die aandeelhouders aandragen taboe verklaren en naar de rechter stappen. Dit terwijl het al mogelijk is om de Amerikaanse beurswaakhond SEC te vragen om aandeelhoudersresoluties te blokkeren.

ExxonMobil spande de rechtszaak tegen Arjuna en het Nederlandse Follow This naar eigen zeggen aan omdat ze campagne zouden voeren voor “extreme” standpunten die niet in het belang van de aandeelhouders zijn. De Amerikaanse zaak tegen Follow This gaat niet door omdat die organisatie in Amsterdam is gevestigd.