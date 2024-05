PostNL opnieuw voor rechter wegens klacht onderbetaling bezorgers

PostNL moet vrijdag in hoger beroep voor de rechter verschijnen vanwege een klacht over onderbetaling van zelfstandige pakketbezorgers. De klacht is ingediend door de Belangenvereniging voor Pakketdistributie (BVPD).

Volgens de branchevereniging moeten zelfstandige pakketbezorgers die ingehuurd worden door PostNL steeds harder werken voor hetzelfde geld. De zaak draait om pakketbezorger Ruud Wassenaar, de huidige voorzitter van BVPD, die vijftien jaar voor PostNL werkte en in die tijd het aantal te bezorgen pakketten door zijn bedrijf zag stijgen van 60.000 naar 340.000 stuks. De tarieven waren echter zo laag dat hij zich naar eigen zeggen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioen kon veroorloven.

De rechtbank deed in december 2022 uitspraak en stelde de BVPD in het ongelijk. De rechter achtte onvoldoende bewezen dat Wassenaar in gesprekken met PostNL duidelijk had gemaakt dat zijn onderneming in de knel zat door de te lage tarieven. De BVPD ging tegen de uitspraak in hoger beroep.

De branchevereniging voelt zich gesteund door een rechtszaak tegen PostNL in België, waarbij deze maand tegen de Belgische tak van het postbedrijf wegens misstanden een boete werd geëist van ruim 24 miljoen euro. Volgens advocaat Danny Snijders van de BVPD is de situatie in België “bijna identiek” aan die in Nederland. De rechter moet uiteindelijk een “doodsimpele vraag” beantwoorden, stelt Snijders: “Vinden we nu echt dat een dergelijk systeem van uitknijpen, gebaseerd op de enorme machtpositie van PostNL over haar onderaannemers, in Nederland thuishoort?”