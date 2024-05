Schiphol ondersteunt plannen kabinet rond geluidshinder

Schiphol steunt “vanzelfsprekend” de maatregelen die het kabinet neemt om geluidshinder rond Schiphol terug te dringen. Die “dragen bij aan een stiller Schiphol”, stelt de luchthaven. Het kabinet wil dat per 2025 minder vliegtuigen ’s nachts opstijgen of landen op Schiphol. Ook worden de luidste toestellen ’s nachts geweerd.

“De gekozen maatregelen sluiten grotendeels aan op de acties uit ons eigen 8-puntenplan. Belangrijk is dat wij en het ministerie met omwonenden in gesprek blijven om te horen of ze, ongeacht het aantal vliegbewegingen, daadwerkelijk minder hinder ervaren”, zegt de luchthaven.

Een nachtsluiting zou daarin een grote stap zijn, volgens Schiphol. “We vinden het positief dat het kabinet overweegt dit per november 2026 in te voeren.”