Strengere eisen voor verzekeren e-bikes door hoger diefstalrisico

Verzekeraars hebben de voorwaarden om een elektrische fiets te verzekeren aangescherpt, omdat het risico op diefstal toeneemt. ANWB en Univé bevestigen dit na berichtgeving van het AD. Fietsen worden luxer, duurder en vaker gestolen, waardoor premies onbetaalbaar dreigen te worden, zegt een woordvoerder van de ANWB.

Daarom heeft de ANWB de premie verhoogd, een tweede slot met een bepaald keurmerk verplicht en een eigen risico ingevoerd voor e-bikebezitters. Als een elektrische fiets wordt gestolen, moet de eigenaar 5 procent van het aankoopbedrag als eigen risico betalen. Fietsen duurder dan 4500 euro moeten bovendien een speciaal track-and-tracesysteem hebben. De maatregelen gelden sinds 1 maart.

Univé doet sinds september een proef met een vrijwillig eigen risico van 100, 250 of 500 euro. Het jaarlijkse aantal gestolen e-bikes waarvoor Univé een schadebedrag uitkeert, is in vergelijking met vier jaar geleden bijna verdrievoudigd, zegt een woordvoerder.