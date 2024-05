Technologiegroep TKH stijgt op lager Damrak na koopadvies

TKH was vrijdag een van de schaarse winnaars op de Amsterdamse beurs. De technologiegroep kreeg een koopadvies van investeringsbank Jefferies en werd 4,6 procent hoger gezet. De vrees dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente langer hoog houdt om de hardnekkige inflatie te bestrijden, drukte echter de stemming op de beursvloeren. Op Wall Street sloot de Dow-Jonesindex donderdag 1,5 procent lager en leed daarmee het grootste dagverlies in een jaar tijd.

Verscheidene beleidsmakers van de Fed benadrukten deze week dat de centrale bank geduldig moet blijven en meer bewijs nodig heeft dat de inflatie richting de doelstelling beweegt, voordat de rente kan worden verlaagd. Uit de vergaderingsnotulen van de Fed kwam deze week ook naar voren dat sommige beleidsmakers twijfelden of de rentetarieven wel hoog genoeg waren om de inflatie onder controle te krijgen. Beleggers hadden juist gehoopt dat de Fed de rente snel zou verlagen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent lager op 906,54 punten. Donderdag tikte de hoofdindex nog een tussentijds recordniveau aan op 918,85 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 935,04 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,8 procent. Londen zakte 0,7 procent, na een sterkere daling van de Britse winkelverkopen in april dan verwacht.

De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML behoorden tot de grootste dalers in de AEX, met verliezen tot 2,1 procent. Een dag eerder werden er juist nog stevige winsten geboekt in de chipsector, dankzij sterke resultaten van het Amerikaanse AI-chipbedrijf Nvidia. Ook techinvesteerder Prosus en de banken ING en ABN AMRO stonden in de staartgroep met verliezen tot 1,8 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer was de enige stijger, met een plus van 0,1 procent.

Naast TKH behoorde vastgoedfonds Eurocommercial Properties tot de koplopers in de MidKap, met een winst van dik 1 procent. Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway sloot de rij met een verlies van ruim 2 procent.

Ajax klom 1 procent. De beursgenoteerde voetbalclub heeft overeenstemming bereikt met Francesco Farioli en OGC Nice over de overgang van de hoofdtrainer naar Ajax.

De euro was 1,0810 dollar waard, tegen 1,0825 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde een fractie in prijs tot 76,86 dollar. Brentolie bleef onveranderd op 81,37 dollar per vat.