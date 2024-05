Toezichthouder SEC zet stap richting goedkeuring etherfondsen

De Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) heeft de weg vrijgemaakt voor op de beurs verhandelde fondsen, waarmee beleggers rechtstreeks in cryptomunt ether kunnen investeren. De SEC keurde het voorstel van beursuitbaters goed.

Investeringsmaatschappijen, waaronder VanEck, ARK Investment Management, BlackRock en Fidelity Investments, strijden allemaal om als eerste deze etherfondsen te lanceren. Begin dit jaar werden namelijk al Amerikaanse beursgenoteerde bitcoinfondsen geïntroduceerd en die waren een groot succes. De investeringsmaatschappijen hebben nu nog wel een afzonderlijke goedkeuring van de toezichthouder nodig voordat ze hun etherfondsen mogen aanbieden. De SEC heeft voor die besluiten geen termijn gesteld.

De introductie van de bitcoinfondsen zorgde voor een sterke koersstijging van de grootste en bekendste digitale munt ter wereld. De hoop dat er nu dergelijke fondsen voor ether komen zorgde de afgelopen tijd ook voor een flink stijging van deze cryptomunt. Ether noteerde vrijdagochtend 0,6 procent hoger op zo’n 3800 dollar.

Beursgenoteerde cryptofondsen maken investeren in digitale munten toegankelijker voor een grotere groep beleggers. Beleggers hoeven namelijk niet meer direct de munten te kopen en op te slaan in een digitale portemonnee, maar kunnen indirect investeren in deze fondsen.