Tuinder hoeft geen belasting te betalen over gratis lunch

Tuinbouwbedrijf Koppert Cress hoeft geen belasting te betalen over de gratis, gezonde lunches die het personeel heeft gekregen. Dat heeft de Hoge Raad beslist in een geschil tussen de Westlandse teler van kiemplanten en andere eetbare bloemen en planten en de Belastingdienst.

De ongeveer 250 werknemers van het bedrijf kunnen elke dag kiezen uit twee gezonde lunches, samengesteld door een diëtiste en in overeenstemming met de schijf van vijf. Koppert Cress heeft over die lunches in 2017 en 2018 loonheffing afgedragen, maar daar was de teler het niet mee eens. Het bedrijf stelde dat het aanbieden van een gratis, gezonde lunch onderdeel is van zijn verplichtingen volgens de Arbowet.

De maaltijden dragen bij aan gezonder personeel en maken daarom deel uit van het beleid rond de arbeidsomstandigheden, aldus Koppert Cress. Hierdoor zouden de gratis maaltijden onder een gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen vallen.

De Hoge Raad heeft Coppert Cress nu in het gelijk gesteld, na eerdere beslissingen in het nadeel van het bedrijf door het hof en de rechtbank. Koppert Cress krijgt de loonheffing terug van de fiscus.

“We zijn zes of zeven jaar geleden begonnen met een gratis, gezonde lunch in het bedrijfsrestaurant omdat we er stellig van overtuigd zijn dat we meer planten moeten eten”, zegt Stijn Baan, commercieel directeur van Koppert Cress. Het bedrijf moest jarenlang met “afgrijzen” de meegebrachte lunches van de werknemers aanzien: veelal cola en een roze koek.

Het is niet zo dat andere bedrijven nu aanspraak kunnen maken op het gelijk van Koppert Cress, legt Baan uit. Dat komt doordat de wet in 2022 werd aangepast, waardoor vrijstellingen op de werkkostenregeling niet langer op die manier uit het arbobeleid voortvloeien.

Baan hoopt daarom dat de wet wordt aangepast. “Slechte keuzes zijn goedkoop en goede keuzes zijn duur”, betoogt hij.