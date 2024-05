Inflatiecijfers eurozone trekken de aandacht in nieuwe beursweek

De aandacht van beleggers gaat komende handelsweek voornamelijk uit naar macro-economische cijfers, nu de meeste grote bedrijven hun kwartaalcijfers hebben gepubliceerd. De eerste raming van de inflatie in de eurozone speelt dan waarschijnlijk een hoofdrol.

De meeste beleggers verwachten dat de Europese Centrale Bank (ECB) niet al te lang meer wacht met het verlagen van de rente, die tussen 2022 en 2023 in recordtempo omhoogging om de inflatie in te dammen. De gouverneur van de Italiaanse centrale bank, Fabio Panetta, zei dit weekend dat de omstandigheden goed zijn voor het verlagen van de leenkosten.

De nieuwe inflatiecijfers moeten vrijdag duidelijk maken of de inflatie inderdaad blijvend is afgekoeld. Het zal de beleidsmakers bij de ECB daarbij vooral te doen zijn om de kerninflatie waarin sterk schommelende prijzen voor brandstof of voedingsmiddelen niet zijn meegerekend.

In dat opzicht zijn ook de cijfers over de Europese arbeidsmarkt van belang. Het werkloosheidscijfer in de eurozone is in historisch opzicht erg laag. Dat kan volgens economen van ING juist weer reden voor de ECB zijn om de rentes niet heel sterk te verlagen. De afgelopen week bleek ook dat de cao-lonen in de eurozone in het eerste kwartaal harder waren gestegen dan in de voorgaande drie maanden, wat prijzen mogelijk ook kan opdrijven.

Uit Europa komen maandag ook nog cijfers over het ondernemersvertrouwen in Duitsland. Een dag later verschijnen cijfers over het Duitse en Italiaanse consumentenvertrouwen. In de Verenigde Staten publiceert een statistiekbureau van het Amerikaanse ministerie van Handel de favoriete graadmeter voor de inflatie van de Federal Reserve.

Het kwartaalcijferseizoen is nog niet helemaal voorbij. Zo maakt de parfumerieketen Douglas, die eerder dit jaar naar de beurs in Frankfurt ging, woensdag bekend hoe de prestaties in het afgelopen kwartaal waren. Ook de aan de Amsterdamse beursgenoteerde afvalverwerker Renewi geeft een handelsupdate. In de Verenigde Staten is de verkoper van bedrijfssoftware Salesforce een grote blikvanger tussen de laatste bedrijven die hun resultaten presenteren.

De afgelopen week boekte de AEX, de bekendste beursindex in Amsterdam, een kleine winst van 0,3 procent. Dat was te danken aan de stijging van chipfondsen uit de graadmeter na goede resultaten van de Amerikaanse chipontwikkelaar Nvidia.