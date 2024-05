AEX-index begint afwachtend aan belangrijke inflatieweek

De AEX-index op het Damrak is maandag licht lager begonnen. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het nieuwe inflatiecijfer van de eurozone, dat op vrijdag verschijnt. Op die dag wordt ook het favoriete inflatiecijfer van de Amerikaanse Federal Reserve bekendgemaakt.

De nieuwe cijfers moeten duidelijk maken of de inflatie inderdaad blijvend is afgekoeld. De meeste beleggers verwachten dat de Europese Centrale Bank (ECB) niet al te lang meer wacht met het verlagen van de rente. ECB-hoofdeconoom Philip Lane verklaarde in een interview met zakenkrant Financial Times dat de centrale bank op koers ligt om de rente in juni te verlagen. Wel waarschuwde hij dat de ECB voorzichtig moet blijven met verdere renteverlagingen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 913,80 punten. De MidKap daalde ook 0,2 procent, tot 936,57 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent. In Londen hadden beleggers een vrije dag en in New York blijven de beurzen gesloten voor Memorial Day.

De verzekeraars NN Group en Aegon waren de grootste dalers bij de Amsterdamse hoofdfondsen, met verliezen van 0,9 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize, uitzender Randstad en olie- en gasproducent Shell waren de enige stijgers, met winsten tot 0,2 procent.

In de MidKap noteerden bank en vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen (min 5,9 procent) en industrieel toeleverancier Aalberts (min 1,8 procent) ex dividend. Dat betekent dat de aandelen geen recht meer geven op het dividend over de afgelopen periode, wat meestal voor koersdruk zorgt. Laadpalenmaker Alfen was de sterkste stijger met een winst van ruim 1 procent.

Vivoryon (plus 27 procent) zette de opmars voort. De Duitse biotechnoloog is sinds de kwartaalupdate van vorige week donderdag ruimschoots in waarde verdubbeld. In maart zag Vivoryon nog bijna al zijn beurswaarde verdampen na het falen van zijn alzheimermedicijn. Het bedrijf gaat zich nu richten op de behandeling van nierziektes.

In Brussel won Retail Estates 0,3 procent. Het Belgische vastgoedbedrijf, dat onder meer eigenaar is van het winkelcentrum Alexandrium II Megastores in Rotterdam, zag het huurresultaat afgelopen boekjaar stijgen. Het bedrijf sprak daarbij van de beste operationele resultaten in 26 jaar.

De euro was 1,0849 dollar waard, tegen 1,0855 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder en kostte 77,90 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 82,26 dollar per vat.