AEX koerst af op rustig begin, Londen en Wall Street gesloten

De AEX-index op het Damrak koerst maandag af op een rustig begin van de laatste week van mei. In New York blijven de beurzen gesloten voor Memorial Day. Ook in Londen hebben beleggers een vrije dag. Op de beursvloeren wordt verder vooral uitgekeken naar het nieuwe inflatiecijfer van de eurozone, dat pas op vrijdag verschijnt. Op die dag wordt ook het favoriete inflatiecijfer van de Amerikaanse Federal Reserve bekendgemaakt.

De nieuwe cijfers moeten duidelijk maken of de inflatie inderdaad blijvend is afgekoeld. De meeste beleggers verwachten dat de Europese Centrale Bank (ECB) niet al te lang meer wacht met het verlagen van de rente. ECB-hoofdeconoom Philip Lane verklaarde in een interview met zakenkrant Financial Times dat de centrale bank op koers ligt om de rente in juni te verlagen. Wel waarschuwde hij dat de ECB voorzichtig moet blijven met verdere renteverlagingen.

De gouverneur van de Italiaanse centrale bank, Fabio Panetta, zei dit weekend ook al dat de omstandigheden goed zijn voor het verlagen van de leenkosten in de eurozone. Ook in de Verenigde Staten nam vrijdag de hoop op een spoedige renteverlaging door de Fed weer wat toe, nadat bleek dat Amerikaanse consumenten wat minder negatief zijn geworden over de te verwachte prijsstijgingen.

De AEX-index lijkt licht lager te openen en ook de beurzen in Frankfurt en Parijs zullen naar verwachting met kleine minnen beginnen. Vooral de techbedrijven zullen in de belangstelling staan, na de sterke koerswinsten in de Amerikaanse techsector op vrijdag. De techgraadmeter Nasdaq sloot daardoor op een nieuw recordniveau.

De Aziatische aandelenmarkten lieten wel winsten zien. De Nikkei in Tokio klom 0,7 procent. De Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,7 procent en de beurs in Shanghai won 0,6 procent. In China bleek dat de winsten van de industriële bedrijven in april weer zijn gestegen, na een daling in maart. Het Belgische vastgoedbedrijf Retail Estates kwam nog met cijfers. Het bedrijf, dat onder meer eigenaar is van het winkelcentrum Alexandrium II Megastores in Rotterdam, zag het huurresultaat afgelopen boekjaar stijgen. Het bedrijf sprak daarbij van de beste operationele resultaten in 26 jaar.

De euro was 1,0847 dollar waard, tegen 1,0855 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder en kostte 77,96 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 82,30 dollar per vat.