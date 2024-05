AI-bedrijf Musk haalt 6 miljard dollar op met financieringsronde

Het kunstmatige intelligentiebedrijf xAI van Elon Musk heeft met een financieringsronde 6 miljard dollar opgehaald. Met xAI wil Musk de concurrentie aangaan met het populaire ChatGPT. Tot de geldschieters van xAI behoren onder meer investeringsmaatschappijen en ook de Saudische prins Al-Waleed bin Talal al-Saud.

De financieringsronde zat er al langere tijd aan te komen. Musk heeft zijn financiële doelstellingen voor xAI in korte tijd fors naar boven bijgesteld. In januari meldde Bloomberg nog dat hij 1 miljard dollar voor het bedrijf hoopte op te halen. Naar verluidt wordt xAI nu gewaardeerd op meer dan 24 miljard dollar.

Investeerders in Silicon Valley hebben grote verwachtingen van xAI, vooral door de eerdere successen van Musk met Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX. Musk liet ook doorschemeren dat xAI en zijn chatbot Grok gebruik kunnen maken van de gegevens van zijn socialemediaplatform X, het voormalige Twitter. Toegang tot data is cruciaal voor het bouwen van grote taalmodellen, de technologie die AI-chatbots aandrijft.

Volgens xAI zal het geld worden gebruikt voor versnelling van technologisch onderzoek en ontwikkeling, het bouwen van AI-infrastructuur en het op de markt brengen van de eerste producten van het bedrijf. In een bericht op X schreef Musk dat er nog meer aankondigingen aankomen in de komende weken. Musk behoorde tot de oprichters van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. Hij verliet dat bedrijf om meningsverschillen over hoe winst gemaakt kan worden met kunstmatige intelligentie.