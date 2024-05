China investeert tientallen miljarden in chipindustrie

China heeft een nieuw investeringsfonds opgericht om de chipindustrie in het land een impuls te geven. In het derde door de staat gesteunde fonds zit 344 miljard Chinese yuan, omgerekend meer dan 43,7 miljard euro.

De Chinese overheid wil graag dat het land zelfvoorzienend wordt op het gebied van halfgeleiders. Die behoefte is groter geworden nadat de Verenigde Staten de afgelopen jaren een reeks exportbeperkingen hebben opgelegd. Dat werd gedaan om de angst dat Beijing geavanceerde chips zou kunnen gebruiken om zijn militaire capaciteiten te vergroten.

Het Chinese ministerie van Financiën heeft het grootste aandeel in het fonds. Ook investeringsmaatschappijen die in handen zijn van lokale overheden in Shenzhen en Beijing hebben een duit in het zakje gedaan.