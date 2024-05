Consumentenbond: Booking.com blijft consumenten misleiden

Booking.com en Agoda.com, allebei onderdeel van Booking, blijven consumenten misleiden als die op hun sites een accommodatie willen boeken. De boekingssites schermen met nepkortingen, laten onvolledige prijzen zien en zetten consumenten onder druk door schaarste te suggereren die er niet is, meldt de Consumentenbond die erop wijst dat Booking in 2020 nog beterschap beloofde op deze punten.

De boekingssites adverteren volgens de Consumentenbond met prijzen zonder daarbij onvermijdelijke belastingen en servicekosten te vermelden. Dat is tegen de regels. Ook schermt Booking.com consequent met schaarste. Dat komt doordat Booking.com niet alleen hotelkamers laat zien, maar ook woonhuizen en appartementen van particulieren die niet het hele jaar beschikbaar zijn. Met alleen hotels, zou het percentage beschikbaarheid echter veel hoger liggen.

Ook Agoda beweert dat er minder kamers beschikbaar zijn dan in werkelijkheid het geval is. Verder blijken er aan de laagsteprijsgarantie van Agoda allerlei voorwaarden vast te zitten die niet op de site zijn terug te vinden. En dat ‘gratis annuleren’ soms helemaal niet gratis is. Ook voorgestelde kortingen blijken niet te kloppen.