Duits ondernemersvertrouwen stagneert na recente stijging

Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in mei onveranderd gebleven ten opzichte van een maand eerder, meldt het Duitse economische onderzoeksinstituut Ifo. Het ondernemersklimaat in de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland lijkt daarmee te stagneren na een verbetering in de voorgaande drie maanden.

Volgens hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING zorgt de belangrijke barometer voor Duitsland voor “een koude douche voor de optimisten”. Het stagnerende vertrouwen bij ondernemers in mei duidt er volgens hem op dat het dieptepunt van de Duitse economie nog niet wordt gevolgd door een krachtig herstel.

De vertrouwensbarometer van het Ifo-instituut, gebaseerd op een enquête onder 9000 Duitse bedrijven, kwam deze maand uit op 89,3 punten. De stand van april werd herzien van 89,4 punten naar 89,3 punten. Economen hadden juist gerekend op een flinke verbetering van het ondernemersklimaat in mei tot een stand van 90,4 punten.

Volgens Ifo-president Clemens Fuest waren Duitse bedrijven minder tevreden met hun huidige bedrijfssituatie, maar waren ze wel positiever over de vooruitzichten. “De sectoren productie, handel en bouw herstellen zich, terwijl de dienstensector een lichte klap kreeg. De Duitse economie werkt zich stap voor stap uit de crisis”, aldus Fuest.

Duitsland ontweek een recessie afgelopen winter en groeide in het eerste kwartaal met 0,2 procent. Ook wordt verwacht dat consumenten de komende kwartalen voor een geleidelijke opleving van de economie zullen zorgen, omdat zij profiteren van de afkoelende inflatie en sterke loonstijgingen. Volgens de Bundesbank zijn de lonen in het eerste kwartaal met ruim 6 procent gestegen, terwijl de inflatie in mei naar verwachting onder de 3 procent is gebleven.

Ook Brzeski denkt dat een sterke loongroei voor een voorzichtig herstel van de particuliere consumptie zal zorgen. Deze verbetering betekent volgens de ING-econoom echter niet dat “alles in Duitsland plotseling weer op orde is”.