FNV: vaste banen en hoger loon nodig tegen criminaliteit Schiphol

Lage lonen en tijdelijke contracten voor werknemers op Schiphol vergroten de risico’s voor criminele ondermijning op de luchthaven. Dat stelt vakbond FNV in een reactie op de arrestatie van een luchthavenmedewerker op verdenking van betrokkenheid bij internationale drugshandel. De bond vindt dat nu actie moet worden ondernomen en dat werknemers op Schiphol vaste contracten en hogere lonen moeten krijgen.

De 48-jarige werknemer werd vorige week maandag aangehouden. De dag daarvoor werd ruim 120 kilo cocaïne onderschept door de douane op de luchthaven. De drugs zaten verborgen in koffers op een vlucht uit de Gambiaanse hoofdstad Banjul. Onderzoek naar de onderschepte lading leidde naar een medewerker van een bedrijf op Schiphol. Bij doorzoeking van de woning van de verdachte werden onder meer een vuurwapen, patroonhouders, munitie en duizenden euro’s in contacten aangetroffen.

“Het is een zeer ernstige zaak”, zegt FNV-campagneleider Jaap de Bie. “Er zijn in dit geval zelfs wapens gevonden bij de werknemer begrijp ik. Dus hier is echt sprake van zware criminaliteit. Bewezen is dat onzekere contracten en lage lonen het risico op criminaliteit vergroten. Dus zo lang de werkgevers geen vaste contracten geven en niet iedereen een leefbaar loon krijgt, is dat vragen om problemen.”

De bond zegt dat er al eerder rapporten waren die waarschuwden voor het risico van criminele ondermijning. Zo bleek uit onderzoek in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer dat criminelen gebruikmaken van mensen met een Schipholpas die werken in bijvoorbeeld schoonmaak, bagageafhandeling, catering en onderhoud.

In het onderzoek worden specifiek ongunstige arbeidsvoorwaarden als risicofactor genoemd. Daardoor is de verleiding groot om het inkomen aan te vullen met criminele activiteiten. Daarnaast hebben uitzendkrachten minder binding met het bedrijf dan vaste medewerkers.

“In de aanpak van ondermijning lijkt nu de focus te liggen op voorlichting en bewustwording, maar er moet nadruk komen op arbeidsvoorwaarden. Werkgevers moeten in samenspraak met vakbonden lonen verhogen en Schiphol kan in de aanbestedingen afspraken maken over een leefbaar loon en contracten voor onbepaalde tijd”, stelt De Bie.